СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Саратовскую область

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Саратовской области Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на жилой сектор в Саратовской области», — сказано в публикации СК РФ.

Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Саратовской области рано утром 8 сентября. В результате пострадали десять человек, среди которых трое детей. По информации губернатора региона Романа Бусаргина, шесть раненых были доставлены в местную больницу. Угрозы их жизни нет. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Ранее ВСУ атаковали рынок в Энергодаре Запорожской области. После первого удара киевские боевики повторно ударили по гражданскому объекту. В результате чего пострадали шесть человек. После произошедшего СК РФ также возбудил уголовное дело о теракте.

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