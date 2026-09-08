Суд взыскал 114 млн рублей в пользу Долиной по делу об афере с квартирой

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

Средства должны быть взысканы с двух фигурантов дела о мошенничестве с недвижимостью певицы.

Суд взыскал 114 млн рублей в пользу Ларисы Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Лефортовский суд Москвы удовлетворил требования певицы Ларисы Долиной о взыскании 114 млн рублей имущественного вреда с двух фигурантов дела об афере с ее квартирой. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее Долина подавала иск на 176 млн рублей в Балашихинский суд Московской области, однако позднее снизила сумму требований до 114 миллионов рублей. Это произошло после того, как часть средств по аналогичному вопросу уже была присуждена ей решением суда в Йошкар-Оле.

В ходе заседания суд выделил в отдельное производство требования к Артуру Каменецкому. Причиной стало отсутствие необходимых данных, в том числе подтверждения его надлежащего уведомления о заседании.

Еще одним ответчиком по делу являлся Дмитрий Леонтьев. Производство в отношении него суд приостановил, поскольку он отправился в зону проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что с апреля по июль 2024 года мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убедили Долину продать квартиру в московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Покупательницей недвижимости стала предприниматель Полина Лурье. После судебных разбирательств право собственности на квартиру перешло к Лурье.

Фигуранты уголовного дела получили сроки от четырех до семи лет и трех месяцев лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Скандал с квартирой Долиной
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