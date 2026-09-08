Суд взыскал 114 млн рублей в пользу Долиной по делу об афере с квартирой

Средства должны быть взысканы с двух фигурантов дела о мошенничестве с недвижимостью певицы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Лефортовский суд Москвы удовлетворил требования певицы Ларисы Долиной о взыскании 114 млн рублей имущественного вреда с двух фигурантов дела об афере с ее квартирой. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Ранее Долина подавала иск на 176 млн рублей в Балашихинский суд Московской области, однако позднее снизила сумму требований до 114 миллионов рублей. Это произошло после того, как часть средств по аналогичному вопросу уже была присуждена ей решением суда в Йошкар-Оле.
В ходе заседания суд выделил в отдельное производство требования к Артуру Каменецкому. Причиной стало отсутствие необходимых данных, в том числе подтверждения его надлежащего уведомления о заседании.
Еще одним ответчиком по делу являлся Дмитрий Леонтьев. Производство в отношении него суд приостановил, поскольку он отправился в зону проведения специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что с апреля по июль 2024 года мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убедили Долину продать квартиру в московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Покупательницей недвижимости стала предприниматель Полина Лурье. После судебных разбирательств право собственности на квартиру перешло к Лурье.
Фигуранты уголовного дела получили сроки от четырех до семи лет и трех месяцев лишения свободы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 21 авг
- Две квартиры в одной: Долина рассказала о жизни в своем новом жилье
- 12 авг
- Чья это квартира? Покупатели по «схеме Долиной» все еще остаются без жилья
- 7 авг
- Прокрутило через мясорубку: как квартирный скандал ударил по Долиной
- 7 авг
- «Обозлилась на людей»: почему Долина больше не любит своих поклонников
- 7 авг
- Ушла в невроз: что сильнее всего ударило по Ларисе Долиной
- 5 авг
- Спор за квартиру: как в «деле Долиной», только с поджогом пристава
- 1 авг
- Осужденный за мошенничество с квартирой Долиной хочет выйти на свободу по УДО
- 26 июл
- «Новый дом и новый ремонт»: друзья подарили Ларисе Долиной квартиру
- 23 июл
- «Все в порядке»: новой владелице квартиры Долиной удалось разблокировать счета
- 20 июл
- Шанс для Долиной? Адвокат Лурье раскрыла правду о перепродаже злополучной квартиры
79%
Нашли ошибку?