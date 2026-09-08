Авиацию задействуют для тушения природных пожаров в Оренбургской области

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 173 0

Ранее в регионе возгоранием были уничтожены 15 домов.

Пожары в Оренбургской области пострадавшие люди и дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Авиацию задействуют для борьбы с природными пожарами в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Приняли решение задействовать авиацию. В тушении ландшафтных пожаров будут помогать Ил-76 и Ми-8», — написал глава области в своем Telegram-канале.

По словам Солнцева, специалисты продолжают ликвидировать возгорания. Работы осложняет сильный степной ветер, который способствует быстрому распространению огня по сухой траве и полям.

Кроме того, для борьбы с пожарами в регион направили две аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Соль-Илецком округе Оренбургской области из-за пожара в садовом некоммерческом товариществе «Заря» были уничтожены 15 домов, еще 15 получили повреждения. В целях безопасности эвакуировали 61 человека.

Возгорание началось 5 сентября. По данным спасателей, распространению огня способствовали заброшенные участки с сухой растительностью и переход пламени на лесной массив.

Также сообщалось о пожаре в Адамовском районе, где огонь сначала распространился по полям, а затем приблизился к жилым домам в поселке Юбилейный. Местные жители рассказывали, что после появления дыма через несколько часов пламя подошло к населенному пункту.

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