«Этому не учат»: Лавров не жалеет о фразах, ставших народными

Лавров заявил, что не жалеет о фразах, ставших народными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналистке Юлии Меньшовой рассказал о своем отношении к резким высказываниям, которые стали широко известны.

Отвечая на вопрос о том, должен ли дипломат всегда сохранять холоднокровие и сдерживать эмоции, Лавров отметил, что в подобных ситуациях невозможно заранее прописать единые правила поведения.

«Этому не учат, это просто появляется с началом практической жизни. Я просто руководствуюсь интуицией, как мне подсказывает беседа», — сказал министр.

По словам Лаврова, многое зависит от конкретного собеседника и обстоятельств разговора.

«Ты же видишь собеседника, ты же понимаешь и чувствуешь, на что он будет реагировать, что ему западет в душу. А что нет. Так что здесь никакого клише быть не может», — отметил глава МИД РФ.

Комментируя свои резкие фразы, которые получили широкое распространение, Лавров заявил, что не сожалеет о них. В частности, он высказался о реплике «дебилы», ставшей одной из самых известных.

«Я не радуюсь, что она ушла в народ. Наверное, это должно льстить. Но это естественное, как вы сказали, было проявление определенных чувств в определенной ситуации. Нет, я не жалею об этом», — сказал министр.

Лавров добавил, что это выражение стало частью русского языка, хотя само слово имеет иностранное происхождение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.