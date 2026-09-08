Состояние ухудшается? Возлюбленный Лерчек рассказал о ее здоровье

Хореограф Сквиччиарини: врачи не могут найти причину ухудшения состояния Лерчек

Аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини рассказал о состоянии блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). По его словам, специалисты пока не смогли определить причину ухудшения самочувствия девушки.

«Врачи еще не понимают, что с ее здоровьем. Надеюсь, что скоро мы найдем причину», — заявил Сквиччиарини в видео, опубликованном в соцсетях.

Танцор отметил, что Лерчек уже прошла несколько медицинских процедур, однако они пока не помогли установить источник проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что после рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года Чекалина была госпитализирована. Позднее Сквиччиарини сообщил, что у блогера диагностировали рак желудка IV стадии с метастазами. Сама Лерчек рассказывала о прохождении курса химиотерапии.

Помимо проблем со здоровьем, блогер ранее стала фигуранткой уголовного дела. В июле Гагаринский суд Москвы назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф. До вступления приговора в законную силу ей оставили запрет определенных действий.

Позднее суд исключил из обвинения эпизод с переводами денежных средств в иностранной валюте. Однако защита блогера заявила о намерении добиться пересмотра размера назначенного штрафа.

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