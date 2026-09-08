С манекеном и автоматом: видео с урока ОБЖ в России завирусилось за рубежом
Ряд пользователей назвали происходящее «типичным днем» в нашей стране.
Фото, видео: Эрик Романенко/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Видео с урока ОБЖ в России завирусилось за рубежом
Видео урока ОБЖ в обычной российской школе неожиданно завирусилось за рубежом. Всего за полдня ролик с манекеном на столе и автоматом в руках учеников, которые при этом спокойно ведут обычные разговоры, набрал пять миллионов просмотров.
Теперь кадры активно обсуждают в соцсетях. Одни называют происходящее «типичным днем в России», другие не верят и говорят, что это работа нейросетей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство просвещения России включило произведения о специальной военной операции в школьную программу по литературе. Советник президента РФ Елена Ямпольская пояснила, что ведомство еще в августе 2025 года сформировало перечень книг патриотической направленности для внеклассного чтения, который является обязательной частью Федеральной образовательной программы.
Список включает работы современных авторов, разделенные по возрастным категориям: для начальной, средней и старшей школы. Произведения структурированы по тематическим блокам, среди которых «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
79%
Нашли ошибку?