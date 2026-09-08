С манекеном и автоматом: видео с урока ОБЖ в России завирусилось за рубежом

Эфирная новость 37 0

Ряд пользователей назвали происходящее «типичным днем» в нашей стране.

Фото, видео: Эрик Романенко/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Видео с урока ОБЖ в России завирусилось за рубежом

Видео урока ОБЖ в обычной российской школе неожиданно завирусилось за рубежом. Всего за полдня ролик с манекеном на столе и автоматом в руках учеников, которые при этом спокойно ведут обычные разговоры, набрал пять миллионов просмотров.

Теперь кадры активно обсуждают в соцсетях. Одни называют происходящее «типичным днем в России», другие не верят и говорят, что это работа нейросетей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство просвещения России включило произведения о специальной военной операции в школьную программу по литературе. Советник президента РФ Елена Ямпольская пояснила, что ведомство еще в августе 2025 года сформировало перечень книг патриотической направленности для внеклассного чтения, который является обязательной частью Федеральной образовательной программы.

Список включает работы современных авторов, разделенные по возрастным категориям: для начальной, средней и старшей школы. Произведения структурированы по тематическим блокам, среди которых «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:24
Meta* допустила показ сотен реклам с ИИ-контентом о насилии над детьми
18:18
Волчанский котел сжимается: что происходит на участке фронта у российской границы
18:12
На дне Ладоги обнаружили автокараван времен Великой Отечественной войны
18:06
Привычные дела стали сложнее: какой сигнал может указывать на деменцию
18:00
С манекеном и автоматом: видео с урока ОБЖ в России завирусилось за рубежом
17:50
Путь в ЕС для Сербии закрыт? Чем похороны Младича обернулись для Белграда

Сейчас читают

Новогодние каникулы 2027: сколько будет выходных дней и когда выходить на работу
«Изыски ученых до лампочки» — Юрий Лоза сравнил Землю с поездкой на велосипеде
Суд взыскал 114 млн рублей в пользу Долиной по делу об афере с квартирой
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео