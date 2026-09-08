Жители северо-востока Москвы отправляют гуманитарную помощь участникам СВО

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 26 0

Активисты, волонтерские организации и неравнодушные жители СВАО Москвы отправили на передовую более 120 тонн гуманитарных грузов с начала года.

Сборы и отправка гуманитарной помощи в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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Активисты «Команды СВАО» (Северо-Восточного административного округа Москвы) в каждом районе организовывают пункты сбора гуманитарной помощи, изготавливают маскировочные сети и другие предметы первой бытовой необходимости. Постоянно там работают больше 500 человек, объединение ежемесячно формирует минимум три гуманитарных конвоя. Волонтеры выполняют адресные заявки бойцов, воинских подразделений и госпиталей, собирают вещи для жителей прифронтовых территорий, детских домов, больниц и школ.

Как пишет сайт мэра Москвы Сергея Собянина mos.ru, организации «Стрела добра», «Добромамы» и «Супы Отрадное» в Отрадном каждую неделю отправляют на фронт больше тонны гуманитарной помощи. В числе продукции— камуфляжные сети, медикаменты, домашние заготовки, горюче-смазочные материалы, FPV-дроны, стройматериалы и многое другое.

В Марфине администрация муниципального округа вместе с волонтерской группой «Сердце Марфино» направляет посылки в Курскую область, а также на территории Запорожья и Харьковской области. Волонтеры готовят маскировочные сети, маскхалаты, антидроновые шторы, окопные свечи и антитепловизионные пончо. Еще они отправляют на передовую комплектующие для квадрокоптеров и строительные материалы.

В Ростокине помощь собирает бригада «Труженики тыла Ростокино» под кураторством совета муниципальных депутатов. Активисты помогают бойцам на Херсонском, Запорожском и Константиновском направлениях.

Из каждого волонтерского центра Северо-Восточного административного округа объем грузов достигает 15-20 тонн за квартал. По большей мере они состоят из предметов, особенно нужных на фронте. Это маскировочные сети, окопные свечи, электроника, стройматериалы и товары медицинского назначения. Нередко по запросу они включают одежду, продукты питания и другие предметы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как московские предприниматели отправляют медикаменты и продукты участникам СВО.

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