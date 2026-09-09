Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин направил поздравление председателю КНДР Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины образования республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в тексте поздравления.

В телеграмме российский лидер отметил, что за прошедшие годы КНДР добилась успехов в социальной и экономической сферах, а также укрепила свои позиции на мировой арене. Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна строятся на принципах дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

«Мы с Вами, несомненно, продолжим самую тесную совместную работу по дальнейшему упрочению всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами», — указано в послании.

Президент России также заявил, что дальнейшее развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна отвечает интересам народов двух стран, а также способствует укреплению региональной безопасности и формированию многополярного миропорядка.

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