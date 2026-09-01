Цифровой двойник после смерти: зачем россиянам ИИ-копии себя

Россияне стали задумываться о создании искусственных копий личности

Россияне начали задумываться о создании искусственных копий личности, которые могли бы существовать после ухода человека из жизни. Согласно исследованию MWS AI, результаты которого привели «Известия», интерес к таким технологиям проявили многие участники опроса.

В исследовании приняли участие 1100 человек. Более половины опрошенных — 53% — заявили о желании создать собственный цифровой образ с помощью искусственного интеллекта. При этом 30% рассматривают такую возможность ради родственников, чтобы близкие могли сохранить связь с ними после смерти.

Еще 14% участников готовы использовать подобную технологию за деньги, а 9% связывают создание ИИ-клона с идеей своеобразного цифрового бессмертия.

При этом 27% россиян признались, что готовы оплатить создание собственной цифровой копии. Кроме того, 5% допускают возможность оставить часть имущества для поддержания работы такого виртуального двойника.

Однако отношение к ИИ-копиям умерших остается неоднозначным. 52% опрошенных заявили, что не хотели бы общаться с искусственным образом ушедшего человека. Еще 26% отказались бы от подобных разговоров без объяснения причин.

В то же время 21% респондентов считают, что такие технологии могут помочь пережить потерю близкого в первые годы после его смерти.

Вопрос регулирования цифровых двойников также вызывает споры. 43% участников исследования считают, что использование таких технологий должно контролироваться законом. Еще 35% полагают, что достаточно согласия человека, данного при жизни. Полный отказ от регулирования поддержали 9%, а 12% высказались за запрет подобных разработок.

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