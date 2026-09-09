От них не спрятаться: хакеры научились красть данные с телефонов без интернета

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 35 0

Вредоносное ПО может передавать украденную информацию, образуя цепочку до четырех смартфонов.

Как хакеры могут красть данные со смартфонов без интернета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Хакеры научились красть данные со смартфонов даже без интернета

Киберпреступники освоили новый способ хищения данных со смартфонов, который не требует подключения к интернету. Об этом Газета.ру рассказал руководитель группы анализа вредоносного ПО центра исследования киберугроз Станислав Пыжов.

По его словам, зараженный смартфон может продолжать собирать информацию даже без сети, используя камеру, микрофон и датчики. Затем троян шифрует данные и ищет поблизости другие зараженные устройства для передачи через Wi-Fi Direct или Bluetooth. Такая цепочка может включать до четырех промежуточных смартфонов.

В августе 2026 года специалисты ThreatFabric уже описали Android-троян Manic, способный красть логины, пароли, SMS, push-уведомления и контакты.

Эксперт отметил, что технология передачи данных без интернета и даже на выключенном телефоне существует легально — сервисы Find My Device (Google) и Find My (Apple) используют ее для отслеживания устройств. Для защиты Пыжов советует устанавливать приложения только из официальных магазинов, проверять их разрешения и быть особенно внимательными к запросам доступа к специальным возможностям и SMS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доходы российских знаменитостей стремительно падают из-за активности цифровых клонов, создаваемых с помощью искусственного интеллекта. Мошенники активно используют нейросети, чтобы копировать образы селебрити, и отличить оригинал от фейка часто не могут даже сами звезды.  

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