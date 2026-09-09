Взрыв на ГЭС в Швейцарии: есть погибшие

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 27 0

Количество жертв под завалами остается неизвестным.

В Швейцарии прогремел взрыв на ГЭС

Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael

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На швейцарской ГЭС произошел взырыв

На гидроэлектростанции Ритом в швейцарской деревне Пиотта произошел мощный взрыв. Как сообщает портал 20Minutes, обрушилась часть сооружения.

Есть как минимум двое пострадавших, они получили тяжелые травмы. Точное количество жертв, погребенных под завалами, до сих пор остается неизвестным.

В настоящее время на месте трагедии находятся спасатели и пожарные. Территория оцеплена полицией.

Причины взрыва не сообщаются. Также неизвестно, на какой электростанции произошло ЧП — старой или новой, чья работа должна была начаться в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте с пиротехникой в Мексике, Санта-Мария-Канчеда в штате Мехико. Там в результате взрыва пиротехники у церкви погибли десять человек, 64 получили травмы. По данным местных СМИ, среди пострадавших были дети до полутора лет. Обрушилась крыша и стена церкви. Трагедия случилась накануне праздника в честь Девы Марии.

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