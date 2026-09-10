Страсти по-московски: женщина получила срок за шантаж своего любовника

Шантажистка своего любовника получила срок

Шантажистку, вымогавшую деньги у своего бывшего любовника, приговорили к девяти годам колонии. Об этом сообщило агентство РИА Новости с ссылкой на Никулинский суд Москвы.

Почти на протяжении года подсудимая состояла в интимных отоншениях с потерпевшим, занимашим должность заместителя генерального директора сети ресторанов. Женщина угрожала тем, что расскажет его семье об их отношениях, а за свое молчание выставляла высокий ценник. Преступница манипулировала деловой репутацией и честью мужчины.

Конец беспределу положил следственный эксперимент в ноябре 2024 года. Сотрудники полиции прервали сделку купли-продажи автомобиля Porsche Cayenne и передачи денежной суммы, проводимых подсудимой. Это произошло в ресторане на северо-западе Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов изучили переписку с огромным количеством угроз от подсудимой в адрес потерпевшему. Суд признал ее виновной по статье Уголовного кодекса РФ, но предоставил отсрочку реального отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

Ранее 5-tv.ru писал об обвинении в шантаже экс-солистки группы «Ранетки» Анны Рудневой.

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