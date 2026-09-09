При ударе украинских беспилотников по ДНР погиб мирный житель

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Василиса Власова
Василиса Власова 15 0

Еще девять человек получили ранения разной степени.

При ударе украинских БПЛА по ДНР погиб мирный житель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Донецкая народная республика вновь подверглась атакам со стороны украинских беспилотников. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате этих ударов погиб один местный житель и еще девять получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказывается экстренная и плановая медицинская помощь.

Глава ДНР уточнил географию жертв и пострадавших от ударов БПЛА. В Никитовском районе Горловки погиб мирный житель, там же ранены мужчина и женщина. В селе Красная Поляна пострадала женщина. Еще одна жительница получила травмы при обстреле автомобиля на участке между Новомайорским и Малым Керменчиком. Трое мужчин ранены в Красноармейске и в Центрально-Городском районе Горловки. Кроме того, в Ясиноватском муниципальном округе атака дрона привела к ранениям двух мирных граждан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новороссийске в результате атаки ВСУ повреждены кровля и купола православного храма.

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