Смертельная прохлада: что кондиционер выдувает вместе с воздухом прямо в комнату

Прохлада от кондиционера может оказаться опасной: вместе с холодным воздухом техника способна разносить плесень и бактерии. Что скрывается внутри прибора и как защитить здоровье — смотрите в программе Пятого канала «Страна советов».

Что скрывается внутри кондиционера

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кондиционер может принести как пользу, так и вред — в зависимости от того, кто и как им пользуется. В США десятки человек заразились и девять умерли из-за очередной вспышки легионеллеза. Смертельная бактерия обитала в системе кондиционирования отеля и быстро распространилась по его территории.

«Эта болезнь поражает в первую очередь органы дыхания и проявляется как тяжелое простудное заболевание с воспалением легких, с высокой температурой до 40 градусов, с достаточно высокой летальностью», — предупреждает инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

Страшное заболевание несколько лет назад перенесла и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.

Но и без легионелл в домашней технике достаточно неприятных и даже смертельно опасных «сюрпризов».

«В нашем кондиционере в первую очередь могут жить различные виды грибов. Это аспергилла, черная плесень, обычная кандида и обычные возбудители. Если мы говорим про бактериальные инфекции — это стафилококк и стрептококк, это в основном фарингиты, тонзиллофарингиты, это могут быть какие-то кожные проявления, но в первую очередь болезни дыхательных путей», — поясняет эксперт.

Проверка офисного кондиционера

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

«Страна советов» проверила, какую угрозу таит кондиционер в обычном московском офисе. Специалист взял пробы для микробиологического анализа на содержание бактерий, плесневых и дрожжеподобных грибов.

Результат оказался неутешительным.

«В ходе микробиологического анализа была обнаружена высокая концентрация спор плесневых грибов рода ризопус, ризомукор и кладоспориум. В частности, кладоспориум является источником бронхиальной астмы, может вызвать обострение аллергии. В то время как грибы рода ризопус и ризомукор вызывают оппортунистические инфекции у людей с ослабленным иммунитетом», — сообщает инженер-эколог испытательной лаборатории София Лайко.

Возбудителей смертельной «болезни легионеров» не обнаружили — они не выдержали конкуренции с плесневыми грибами.

Влияние кондиционеров на климат

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Охлаждающие системы скрывают в себе еще одну опасность. Некоторые климатологи утверждают: чем чаще мы включаем эти устройства, тем больше нагреваем планету.

«Мы видим, как зимы наши теплеют, как в периоды засухи в некоторых регионах, особенно на юге России, увеличивается частота, и при этом наблюдаем наводнения, обильные осадки в Сибири и на Дальнем Востоке. В дальнейшем глобальное потепление будет приводить к тому, что уровень Мирового океана будет подниматься, и прибрежные города, как Санкт-Петербург, могут попасть под угрозу. Западная Сибирь, в которой мы добываем в основном газ и нефть, тоже может уйти под воду», — отмечает технический эксперт по аккредитации органов по валидации и верификации парниковых газов Росаккредитации РУДН Юрий Хитев.

Как защитить себя при использовании кондиционера

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Единственный метод защиты здоровья в помещениях с кондиционерами — регулярная санитарная обработка техники. На минимальном уровне ее можно проводить своими силами.

«Сервисное обслуживание начинается с открытия передней панели. Здесь мы видим фильтры грубой очистки, которые вы можете таким образом достать и самостоятельно помыть. Это рекомендуется делать регулярно. Просто под краном помыли, высушили, вставили обратно», — советует гендиректор климатической компании Михаил Петров.

Более серьезная очистка проводится специалистами.

«Они химическим образом обработают дренажные каналы, теплообменник, восстановят работоспособность кондиционера», — добавляет знаток.

Правила безопасного использования кондиционера

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

И напоследок несколько советов, которые помогут пользоваться кондиционером в комфортном режиме: