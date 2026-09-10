Сделка избавления: зачем Porsche продала марку Bugatti за миллиард евро

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 35 0

В компании также прошли кадровые перестановки.

Зачем Porsche продала марку Bugatti за миллиард евро

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Schmidt

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Porsche продала марку Bugatti за миллиард евро

Компания Porsche продала свои доли в компаниях Bugatti Rimac и Rimac Group. Это принесет автомобильному гиганту более миллиарда евро, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Благодаря сделке, премиальному бренду прогнозируют рост доли прибыли автомобильного направления Porsche. Часть средств компания направит на укрепление своего финансового положения, в том числе деньги — 250 миллионов евро — пойдут на пенсионные обязательства.

Покупателем стал союз инвесторов во главе с американским фондом HOF Capital.

Что касается кадровых перестановок, Кристоф Пиошон покинет пост президента Bugatti Automobiles и главного операционного директора Bugatti Rimac. Мате Римацу достается должность президента Bugatti Automobiles. Марко Брклячич, бывший главный операционный директор Rimac Technology, станет главным операционным директором.

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