Во Франции отказались комментировать публикации Трампа о заморских территориях

МИД Франции не намерен отвечать на каждую публикацию президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад в эфире Sud Radio.

Поводом для заявления стала карта, опубликованная Белым домом, на которой заморские территории Франции были выделены цветами американского флага. Аналогичный дизайн использовался для обозначения Канады, Мексики и Исландии.

«Если бы мы начали реагировать на каждый твит Белого дома и Дональда Трампа, у нас не осталось бы времени на работу. Я считаю, что не стоит слишком много комментировать и чрезмерно реагировать на каждую его причуду», — сказал Аддад.

Министр подчеркнул, что Париж продолжает поддерживать свои заморские территории. Также он напомнил о действиях Евросоюза в ситуации вокруг суверенитета Гренландии, отметив применение «инструмента противодействия принуждению», который предусматривает возможность введения мер в отношении американских цифровых компаний.

Ранее, 7 сентября, Трамп разместил изображение карты Северной Америки, где территории ряда государств были окрашены в цвета флага США. На ней были отмечены не только Соединенные Штаты, но и Канада, Мексика, Гренландия, страны Центральной Америки и Карибского бассейна, а также Исландия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил с предложением переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америку. Президент США опубликовал в социальной сети Truth Social карту штата с измененным названием. По его словам, такой вариант ему предложили другие люди, а само название он считает более престижным и красивым.

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