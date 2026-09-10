Партия «Новые люди» запустила платформу для лидеров мнений перед выборами

В Москве сегодня измеряли «Силу влияния». Так называется платформа, которую запустила партия «Новые люди».

По сути, это дискуссионная площадка для политиков, бизнесменов, спортсменов, творческих людей — тех, к кому прислушиваются граждане. Платформа призвана объединять таких лидеров мнений, дать возможность им делиться своим опытом по тому или иному вопросу.

«Я думаю, есть тоже люди, которые состоялись профессионально, и тоже стоит вопрос — что дальше? Как быть полезными своей стране, людям? Не только в своей предметной деятельности. Я уверен, это у всех хорошо получается. Но и не только это. Потому что человек очень многогранный, очень разнообразный», — сказал лидер партии «Новые люди» Нечаев Алексей Нечаев.

Программа сегодняшнего слета посвящена четырем направлениям: кино, общество, бизнес и спорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партия собрала три тысячи сторонников в Москве перед выборами и презентовала программу.

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