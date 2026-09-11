Пятый канал запускает научно-популярное шоу «Давай разберемся»

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Ведущий — актер Тимур Дятчик вместе с сыном Денисом — будет чинить, мастерить и экспериментировать, объясняя сложные вещи простым языком.

Фото, видео: 5-tv.ru

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14 сентября в нашем эфире выходит новое шоу. Пятый канал запускает программу «Давай разберемся». Это научно-популярный проект для всей семьи. Его ведет актер Тимур Дятчик со своим сыном Денисом. Вместе они чинят, мастерят и экспериментируют.

Изучают устройство автомобиля, самолета и радиоприемника. А иногда переходят к ядерной физике, происхождению Вселенной и теории струн. И даже самые сложные вещи объясняют простым и понятным каждому языком. Все начинается с конкретной задачи в гараже или мастерской. Они разбирают механизмы, проверяют свои версии и испытывают их на практике. Так обычный разговор отца и сына превращается в небольшое научное расследование.

«Нам хотелось, чтобы появилась какая-то территория, где родители и дети наконец-то снова смогут проводить время вместе. Потому что в реальной жизни нам всем некогда. И разные поколения живут в разном информационном пространстве. С разной скоростью, с разными привычками и увлечениями. Я надеюсь, что мы подадим кому-то хороший пример или станем подсказкой, как можно проводить время с ребенком. И покажем, что роль отца не менее важна, чем роль мамы», — сказала директор Дирекции производства программ Пятого канала Маргарита Лебедева.

Программа позволит зрителю вспомнить, что любопытство и желание узнать новое — не зависят от возраста. Уже в понедельник, 14 сентября — со всем разберемся. Не пропустите.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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