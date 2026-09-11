Он тронулся: сухогруз «Русский Восток» сняли с мели у берегов Владивостока

Кадры из Владивостока, где сегодня развернулась настоящая спасательная операция. Сухогруз, который в начале недели сорвало с якоря во время шторма, наконец сняли с мели. Вытянуть многотонное судно удалось лишь с помощью нескольких буксиров.

Чтобы увидеть, как ставший уже местной достопримечательностью корабль покидает берег, к маяку пришли сотни жителей. За работой специалистов наблюдал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Сегодня на борт к выброшенному на берег во Владивостоке сухогрузу подошел катер «Водолаз Сташков». Отсюда они провели обследование судна. Недалеко на рейде находится спасательный буксир, возможно, сегодня начнется операция по спасению вот этого сухогруза «Русский Восток» — его попытаются сдернуть с отмели.

Три дня назад из-за шторма в Японском море сухогруз, который находился на рейде в акватории Амурского залива, сорвался с единственного якоря. Цепь, которая обросла ракушками, а второй якорь на баке поднят. Кормой сюда швартуется к берегу спасательный буксир.

— Буксир вот он, стоит.

— Вот эта цепь, она зацепилась?

— Видите, она набита. Якорь где-то там.

Сухогруз «Русский Восток» принадлежит одноименной компании. Всего у нее пять судов. Конкретно это находилось на рейде под Владивостоком незаконно около полугода. Прокуратура даже выходила с инициативой обязать собственников убрать сухогруз. Но дело в том, что компания вот уже несколько месяцев находится в стадии банкротства. У нее многомиллионные долги. У нее два собственника. Один пропал без вести, а другой уже достаточно долго находится за пределами России.

Широкий резонанс эта история получила из-за того, что сухогруз прибило к берегу в туристическом месте под Владивостоком. Здесь находится маяк Токаревского, куда постоянно ежедневно приходят толпы туристов, в том числе и иностранцы.

— Мы сюда постоянно едем. Как заезжаем, так смотрим.

— Железо, плюс какие-то нефтепродукты у него остались на борту. Постепенно это начнет засорять.

Активная фаза буксировки началась во второй половине дня. Отсюда, с отмели, которая ведет к маяку, эвакуировали людей. В ограждение выставили сотрудников полиции. На месте работают представители транспортной прокуратуры.

«Мерами традиционного характера мы обеспечили обследование судна, а также принятие оперативного решения о снятии его с мели и буксировке в безопасное место», — сказал приморский транспортный прокурор Виталий Филиппов.

Безопасность судоходства в квадрате, где происходит операция, обеспечивают катера инспекции маломерных судов. Сюда подошли уже два буксира, от них протянуты канаты к корпусу. И все так затянулось из-за того, что специалисты долго ждали прилива. Дело в том, что вес сухогруза порядка 500 тонн, и во время буксировки важен буквально каждый сантиметр воды.

Ключевой, самый сложный этап операции. Судно срывают с мели. Многотонный гигант снова обретает плавучесть.

«После подготовительных всех мероприятий с наступлением полной воды, прилива то есть, выполнена операция по снятию судна с мели», — сказал и. о. директора Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Александр Дребноскок.

Уже на приличной глубине буксиры поменяют сцепку, канаты натянут к бочке и судно отбуксируют в сторону Находки на Ливадийский судоремонтный завод.

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