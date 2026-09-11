В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежи
На него приехали молодые специалисты почти из 200 стран.
Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru
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На несколько дней Екатеринбург превратится в молодежную столицу России. Со всего мира туда съезжаются ученые, музыканты, блогеры и волонтеры.
В городе стартует Международный фестиваль молодежи, который объединит тысячи школьников и студентов почти из двухсот стран. Многие преодолели тысячи километров — гости прибыли даже из Китая, Австралии, Африки и Бразилии.
«Я определенно очень воодушевлена возможностью поговорить о культурных различиях и узнать больше о новых культурах. Я занимаюсь исследованиями области медицинских наук. Поэтому я хочу поговорить о том, как устроена медицина в разных странах, и лучше понять, как люди относятся к медицине», — сказала участница из Бразилии София Фасос.
Указ о проведении форума в декабре прошлого года подписал президент России Владимир Путин. Участникам подберут направления по интересам: IT, креативные индустрии, медиа, спорт. Их ждут мастер-классы, творческие сессии и встречи с молодыми лидерами.
Фестиваль продлится до 17 сентября.
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