Не хватает денег на билет домой: что случилось с королем гламура Сергеем Зверевым

Сергей Зверев после долгого перерыва возобновил концертную деятельность. Почему шоумен, который говорил, что уходит со сцены, решил отправиться в большое турне? Из-за чего у короля гламура возникли проблемы с деньгами? На чем ему приходится экономить? Какую трагедию пережил артист? Почему он пять лет не может доехать до своих родственников? Куда мечтает отправиться в отпуск? И как в одном из путешествий Зверев потерял Анастасию Волочкову? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я выступал в нескольких городах. Я удивился, что у меня аншлаги, и у меня люди идут, идут. Уже концерт закончился давно, я уже отработал, я уже никакой, а они все идут, идут. Я думаю: боже, что это происходит?» — делится шоумен.

Звезда опять в шоке. У Сергея Зверева новая волна популярности среди молодежи. Он не выступал больше года. Думал, его уже все забыли. А народ по-прежнему требует знаменитую «Аллу» и «Ради тебя».

«Там у меня целый список, они знают наизусть, где только первые нотки моих хитов начинаются — все подрываются, бегут», — рассказывает стилист.

Зверев впервые запел еще в нулевых. Благодаря эпатажному образу и любви к роскоши его прозвали королем гламура. Сергей успешно выступал с концертами почти 20 лет. Но в 2025 году в семье знаменитости произошло сразу две трагедии: один за другим погибли его племянники. Артист заявил, что больше не хочет петь.

«Наша семья очень это тяжело пережила, перенесла. И у меня сейчас племянник третий служит как раз в зоне боевых действий», — уточняет звезда.

Зверев надолго пропал из светской жизни. Приходил только на вечера, которые устраивали близкие друзья. И уверял: возвращаться на сцену не планирует.

«Я вообще не хожу на светские мероприятия, потому что сейчас другие приоритеты и другие ценности», — отмечает Сергей Зверев.

Стилист сосредоточился на благотворительности: ездил по детским домам и поддерживал военнослужащих, которые защищают Россию в зоне специальной военной операции.

«Я стараюсь как раз посещать ребят, как-то помогать. Собираем посылки, отправляем ребятам. Все, чем можем», — подчеркивает шоумен.

Зверев признается: помогал бы больше, но в последние годы его финансовое положение ухудшилось. Из-за нерентабельности пришлось закрыть все салоны красоты. Единственным источником дохода оставались концерты и съемки. И когда он отказался от них, стало совсем трудно.

«Думают, что я звезда, наверное, там у меня валится с неба, и мне просто так в сумку складываются деньги. Они думают, наверное, так», — предполагает стилист.

Сергей Зверев привык жить на широкую ногу. На одни только знаменитые короны он, по собственному признанию, потратил несколько миллионов рублей.

«Я люблю деньги. Когда говорят, деньги — это не главное, это не про меня. У меня предоплата вперед, чтобы у меня пошел такой позитивный адреналин. Я люблю, чтобы деньги были везде», — признается стилист.

Раньше Зверев регулярно выезжал на элитные курорты со звездными друзьями. Сергей со смехом вспоминает одно из путешествий в компании Анастасии Волочковой. Они шли по аэропорту, когда балерина вдруг исчезла.

«Я читаю ей лекцию, рассказываю о том, как надо себя вести — что нас снимают, что не надо пить, не надо бухать, не надо ничего. Рассказываю, поворачиваюсь, а ее нет», — говорит Сергей Зверев.

Тем временем объявили посадку. Стилист запаниковал. Он не понимал, что делать. Где искать танцовщицу?

«У меня такой был стресс, мы пришли, сели. И ее уже объявляют. И входит Настя: „Добрый вечер“. Я говорю: „Ты нам устроила стресс. Куда ушла?“ Она сказала, что пошла искать носочки, но это неправда. Она увидела красивого мужика и поперлась за ним. Сто процентов. И видно, он слился, и она по дороге носки купила и пришла», — вспоминает знаменитость.

Теперь подобные веселые поездки в прошлом. Звереву приходится на всем экономить. Недавно Сергей заявил: ему даже не на что купить билет в родную Иркутскую область. А так хочется увидеть близких и посетить любимый Байкал.

«Билеты не купить, билеты дорогие. Конечно, мне сложно. Я пять лет себе не мог позволить», — уточняет Сергей Зверев.

Именно поэтому артист изменил свое мнение и начал снова выступать. На сцене все тот же король гламура. В шляпе, очках и в ботинках на огромной платформе. Зрители привыкли видеть его именно таким. Звереву приходится соответствовать.

«Мы анализировали, почему такая вот ситуация, почему эти хиты вдруг так востребованы. А просто эти хиты вышли в тот период, когда совершенно другая была обстановка в мире», — делится стилист.

«Все циклично. Люди скучают по чему-то такому хайповому, старому, поэтому возвращаются к старому хайпу», — заявляет актриса Диана Енакаева.

Шоумен надеется, что благодаря гастролям он поправит материальное положение. И, наконец, навестит семью. Но главное — вместе с деньгами появится возможность еще больше помогать другим.