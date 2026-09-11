Не хватает денег на билет домой: что случилось с королем гламура Сергеем Зверевым
После семейной трагедии шоумен решил больше не петь, но теперь вновь вынужден выходить на сцену. Почему Зверев лишился прежних доходов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков
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Сергей Зверев после долгого перерыва возобновил концертную деятельность. Почему шоумен, который говорил, что уходит со сцены, решил отправиться в большое турне? Из-за чего у короля гламура возникли проблемы с деньгами? На чем ему приходится экономить? Какую трагедию пережил артист? Почему он пять лет не может доехать до своих родственников? Куда мечтает отправиться в отпуск? И как в одном из путешествий Зверев потерял Анастасию Волочкову? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
«Я выступал в нескольких городах. Я удивился, что у меня аншлаги, и у меня люди идут, идут. Уже концерт закончился давно, я уже отработал, я уже никакой, а они все идут, идут. Я думаю: боже, что это происходит?» — делится шоумен.
Звезда опять в шоке. У Сергея Зверева новая волна популярности среди молодежи. Он не выступал больше года. Думал, его уже все забыли. А народ по-прежнему требует знаменитую «Аллу» и «Ради тебя».
«Там у меня целый список, они знают наизусть, где только первые нотки моих хитов начинаются — все подрываются, бегут», — рассказывает стилист.
Зверев впервые запел еще в нулевых. Благодаря эпатажному образу и любви к роскоши его прозвали королем гламура. Сергей успешно выступал с концертами почти 20 лет. Но в 2025 году в семье знаменитости произошло сразу две трагедии: один за другим погибли его племянники. Артист заявил, что больше не хочет петь.
«Наша семья очень это тяжело пережила, перенесла. И у меня сейчас племянник третий служит как раз в зоне боевых действий», — уточняет звезда.
Зверев надолго пропал из светской жизни. Приходил только на вечера, которые устраивали близкие друзья. И уверял: возвращаться на сцену не планирует.
«Я вообще не хожу на светские мероприятия, потому что сейчас другие приоритеты и другие ценности», — отмечает Сергей Зверев.
Стилист сосредоточился на благотворительности: ездил по детским домам и поддерживал военнослужащих, которые защищают Россию в зоне специальной военной операции.
«Я стараюсь как раз посещать ребят, как-то помогать. Собираем посылки, отправляем ребятам. Все, чем можем», — подчеркивает шоумен.
Зверев признается: помогал бы больше, но в последние годы его финансовое положение ухудшилось. Из-за нерентабельности пришлось закрыть все салоны красоты. Единственным источником дохода оставались концерты и съемки. И когда он отказался от них, стало совсем трудно.
«Думают, что я звезда, наверное, там у меня валится с неба, и мне просто так в сумку складываются деньги. Они думают, наверное, так», — предполагает стилист.
Сергей Зверев привык жить на широкую ногу. На одни только знаменитые короны он, по собственному признанию, потратил несколько миллионов рублей.
«Я люблю деньги. Когда говорят, деньги — это не главное, это не про меня. У меня предоплата вперед, чтобы у меня пошел такой позитивный адреналин. Я люблю, чтобы деньги были везде», — признается стилист.
Раньше Зверев регулярно выезжал на элитные курорты со звездными друзьями. Сергей со смехом вспоминает одно из путешествий в компании Анастасии Волочковой. Они шли по аэропорту, когда балерина вдруг исчезла.
«Я читаю ей лекцию, рассказываю о том, как надо себя вести — что нас снимают, что не надо пить, не надо бухать, не надо ничего. Рассказываю, поворачиваюсь, а ее нет», — говорит Сергей Зверев.
Тем временем объявили посадку. Стилист запаниковал. Он не понимал, что делать. Где искать танцовщицу?
«У меня такой был стресс, мы пришли, сели. И ее уже объявляют. И входит Настя: „Добрый вечер“. Я говорю: „Ты нам устроила стресс. Куда ушла?“ Она сказала, что пошла искать носочки, но это неправда. Она увидела красивого мужика и поперлась за ним. Сто процентов. И видно, он слился, и она по дороге носки купила и пришла», — вспоминает знаменитость.
Теперь подобные веселые поездки в прошлом. Звереву приходится на всем экономить. Недавно Сергей заявил: ему даже не на что купить билет в родную Иркутскую область. А так хочется увидеть близких и посетить любимый Байкал.
«Билеты не купить, билеты дорогие. Конечно, мне сложно. Я пять лет себе не мог позволить», — уточняет Сергей Зверев.
Именно поэтому артист изменил свое мнение и начал снова выступать. На сцене все тот же король гламура. В шляпе, очках и в ботинках на огромной платформе. Зрители привыкли видеть его именно таким. Звереву приходится соответствовать.
«Мы анализировали, почему такая вот ситуация, почему эти хиты вдруг так востребованы. А просто эти хиты вышли в тот период, когда совершенно другая была обстановка в мире», — делится стилист.
«Все циклично. Люди скучают по чему-то такому хайповому, старому, поэтому возвращаются к старому хайпу», — заявляет актриса Диана Енакаева.
Шоумен надеется, что благодаря гастролям он поправит материальное положение. И, наконец, навестит семью. Но главное — вместе с деньгами появится возможность еще больше помогать другим.
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