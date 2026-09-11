Блогер и историк Евгений Понасенков исключен из реестра иноагентов

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 31 0

Публицист носил этот статус более четырех лет.

Что сделал блогер Евгений Понасенков

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов историка Евгения Понасенкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Е. Н. Понасенков», — говорится там же.

Блогер пытался дважды обжаловать свой статус, оба раза Верховный суд не удовлетворил эту просьбу.

Публицист известен как автор вызывавшей споры книги «Первая научная история войны 1812 года». Понасенков учился на историческом факультете МГУ, но остается неизвестным, получил ли он диплом об образовании. Среди особых интересов исследователя — Отечественная война 1812 года.

Последние пару лет он в амплуа артиста ездил по Европе и давал сольные концерты. Также Понасенков публикует видео на своих Youtube-каналах, которые ему блокировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уголовном деле, которое возбудили после драки в центре Москвы с участием историка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Блогер и историк Евгений Понасенков исключен из реестра иноагентов

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