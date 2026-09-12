Самарская область подверглась крупной атаке украинских БПЛА

Самарская область 12 сентября подверглась крупной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил в мессенджере «Макс».

«На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА», — говорится в публикации главы региона.

Информация о последствиях произошедшего уточняется. Других подробностей об атаке Федорищев не привел.

Днем ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении 67 украинских беспилотников над российской территорией. Аппараты были перехвачены средствами противовоздушной обороны с 8:00 мск 11 сентября.

Дроны сбили над Самарской, Белгородской, Орловской, Ростовской, Брянской, Калужской, Курской и Тульской областями. Беспилотные аппараты также уничтожили над Пермским краем, Удмуртией, Крымом и акваторией Черного моря.

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские территории с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует не только беспилотники, но и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.