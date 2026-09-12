Ученые выяснили, когда риск инсульта после выявления онкологии наиболее высок

Cancer: риск ишемического инсульта после диагностики рака вырос в 2,5 раза

У людей с инвазивными опухолями вероятность ишемического инсульта оказалась выше, чем у остальных. К такому выводу пришли израильские исследователи, проанализировав данные национальных регистров рака и инсульта. В выборку вошли 182 221 человек старше 40 лет с впервые диагностированным инвазивным онкологическим заболеванием с 2014 по 2021 год. Результаты опубликованы в журнале Cancer.

За год после выявления опухоли инсульт случался примерно на 80% чаще, чем в среднем по популяции. Абсолютный показатель — 62 случая на десять тысяч пациентов. Однако риск распределялся неравномерно: в первые три месяца после диагностики частота инсульта была в 2,5 раза выше ожидаемой.

«Наши результаты показывают, что первые месяцы после постановки диагноза рака являются критическим периодом повышенного риска ишемического инсульта», — отметила ведущий автор исследования Кармит Либрудер из Университета Хайфы и Минздрава Израиля.

Какие виды рака опаснее

Самая выраженная связь с инсультом — при раке поджелудочной железы: риск выше в 5,9 раза, абсолютный показатель 162 случая на 10 тысяч человек. При раке легких — в 3,9 раза. Для рака молочной железы и предстательной железы значимого повышения ученые не нашли. Риск зависел от возраста: у пациентов 40–54 лет — в 3,6 раза выше популяционного, у людей 75 лет и старше — в 1,4 раза. При локализованном раке показатель составлял 1,2, при метастатическом — 2,8.

Авторы не ставили целью установить механизм связи, поэтому результаты не доказывают, что рак напрямую вызывает инсульт. Одно из объяснений — изменения в свертывающей системе крови, повышающие склонность к тромбообразованию. В рамках работы нельзя было отдельно оценить влияние сердечно-сосудистых факторов, лечения и препаратов.

По словам Либрудер, первые месяцы после диагноза требуют особого внимания к риску инсульта — особенно при раке поджелудочной железы, легких и распространенных формах заболевания.

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