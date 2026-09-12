В Таганроге случились пожары после массированной атаки БПЛА

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 78 0

На местах падения обломков беспилотников работают сотрудники специальных служб.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Таганрог в ночь на 12 сентября подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В городе возникли очаги возгорания. Об этом глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в мессенджере «Макс».

«Этой ночью наш город подвергся массированной воздушной атаке. <...> Есть очаги возгорания», — написала она.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Специальные службы продолжают работать в местах, где упали фрагменты уничтоженных дронов. Других сведений о последствиях налета глава города не привела.

В тот же день губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о крупной атаке беспилотников на регион. Данные о возможных повреждениях и других последствиях уточняются.

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские территории с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует не только беспилотники, но и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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