До Луны и обратно: Трампа спустили с небес на Землю на законных основаниях

Lunar Embassy сообщила, что США не могут претендовать на Луну

Дональд Трамп, который на прошлой неделе уверенно заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам Америки, получил отпор от организации Lunar Embassy — она специализируется на продаже прав на участки на внеземных объектах. В пресс-службе сообщили, что международное соглашение запрещает государствам устанавливать юрисдикцию над небесными телами, однако не содержит аналогичного ограничения для частных лиц.

Соединенные Штаты, как и другие государства, не вправе претендовать на владение Луной в соответствии с Договором о космосе 1967 года. Таким образом заявление Трампа, которое можно было бы смело включить в сборник «Самые безумные фантазии американского президента», оказалось в центре внимания влиятельного «Лунного посольства».

В организации напомнили, что соглашение было ратифицировано почти всеми странами мира, включая США. Согласно его положениям, государственные и суверенные структуры не обладают полномочиями или юрисдикцией в отношении небесных тел Солнечной системы. Поэтому, подчеркнули в Lunar Embassy, ни США, ни другие государства не могут завладеть Луной.

При этом, по версии организации, документ не устанавливает запрета для физических лиц. Этой возможностью воспользовался основатель Lunar Embassy Деннис Хоуп, который заявил права на Луну, а также планеты Солнечной системы и их естественные спутники.

«Захват» Луны обсуждают и в России. Борьба за создание устойчивого присутствия на спутнике Земли может развернуться уже в ближайшее время, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам допустил начало международного соперничества за освоение Луны. По его словам, решающим фактором станет возможность первым закрепиться на спутнике Земли. Об этом парламентарий рассказал в беседе с kp.ru.

«То, что соревнование за Луну развернется в ближайшее время, сомнений нет. <…> Будет соперничество», — предположил Никонов.

По мнению депутата, поводом для таких выводов стали заявления президента США Дональда Трампа о принадлежности Луны Соединенным Штатам.

Никонов подчеркнул, что фактически закрепиться на спутнике Земли сможет государство, которое первым создаст там «устойчивое присутствие».

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