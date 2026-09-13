Разведка США тайно вывезла дипломата, у которого нашли непристойные фото детей

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Василиса Власова
Василиса Власова 44 0

Официальный запрос об экстрадиции не был сделан.

В США тайно вывезли дипломата, у которого нашли детские фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

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Дипломата, уличенного в хранении непристойных изображений детей, тайно вывезли из Великобритании сотрудники американской разведки. Об этом пишет британская газета Sun.

«Американская разведка задержала педофила, работавшего в посольстве США в Лондоне, и переправила его обратно в Штаты, не поставив в известность британскую полицию», — утверждает издание.

В августе американские власти провели обыск в лондонской квартире дипломата в рамках расследования в отношении другого человека. После обнаружения детских снимков подозреваемого доставили на авиабазу США и вывезли из страны.

Официальный запрос об экстрадиции при этом не направлялся. Как отмечает издание, британские власти поддерживают контакт с посольством США в связи с произошедшим.

В посольстве заявили газете, что осведомлены об обвинениях. Там также отметили, что правительство США требует от всего персонала придерживаться самых высоких стандартов поведения, и подчеркнули, что к этим обвинениям относятся серьезно.

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