Разведка США тайно вывезла дипломата, у которого нашли непристойные фото детей

Дипломата, уличенного в хранении непристойных изображений детей, тайно вывезли из Великобритании сотрудники американской разведки. Об этом пишет британская газета Sun.

«Американская разведка задержала педофила, работавшего в посольстве США в Лондоне, и переправила его обратно в Штаты, не поставив в известность британскую полицию», — утверждает издание.

В августе американские власти провели обыск в лондонской квартире дипломата в рамках расследования в отношении другого человека. После обнаружения детских снимков подозреваемого доставили на авиабазу США и вывезли из страны.

Официальный запрос об экстрадиции при этом не направлялся. Как отмечает издание, британские власти поддерживают контакт с посольством США в связи с произошедшим.

В посольстве заявили газете, что осведомлены об обвинениях. Там также отметили, что правительство США требует от всего персонала придерживаться самых высоких стандартов поведения, и подчеркнули, что к этим обвинениям относятся серьезно.

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