«Может быть»: Авербух допустил участие безработного Дзюбы в «Ледниковом периоде»

Илья Авербух заявил, что Артем Дзюба может принять участие в Ледниковом периоде

Российский футболист Артем Дзюба потенциально может принять участие в известном проекте «Ледниковый период». Об этом сообщил прославленный фигурист и призер Олимпийских игр, а ныне — хореограф и постановщик спортивных шоу Илья Авербух в интервью порталу Sport24.

Он отметил, что через подобные программы прошло немало отечественных спортсменов, в том числе футболистов. В числе таких примеров Илья назвал экс-голкипера сборной России Руслана Нигматуллина, а также легенду московского «Локомотива» Дмитрия Сычева.

«Как помните, у нас уже участвовали футболисты: Дмитрий Сычев, Руслан Нигматуллин. Ребята, в принципе, все катаются, играют в хоккей. Поэтому все может быть. Когда-нибудь можем увидеть в „Ледниковом периоде“ Артема Дзюбу», — сказал Авербух.

При этом режиссер призвал не торопить события по этому поводу, поскольку сам проект пока не запущен, а новостей по поводу нового сезона нет. В то же время он назвал идею с приглашением Артема в шоу классной.

Дзюба, покинув тольяттинский «Акрон» в мае, остался без команды. Форвард рассчитывал провести еще один сезон, причем в составе одного из столичных клубов. Однако в минувшее трансферное окно ни одна московская команда не предложила ему контракт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Авербух вместе со своей супругой, актрисой Лизой Арзамасовой отпраздновали новоселье. Звездная пара переехала в новый дом, который расположен в Подмосковье.

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