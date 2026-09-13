ДТП на мокрой дороге в Стамбуле: два пассажира автобуса сгорели заживо

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 26 0

ЧП произошло во время движения по Северной Мраморной автомагистрали, пострадавших госпитализировали.

Автобус с пассажирами загорелся после удара о столб в Стамбу

Фото: www.globallookpress.com/Shadati

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Автобус с пассажирами загорелся после удара о столб в Стамбуле

В Стамбуле два человека погибли и еще восемь пострадали, когда водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП автобус загорелся. Об этом 13 сентября сообщил портал Hurriyet.

Согласно заявлению губернатора провинции, авария произошла в районе Эюпсултан на Северной Мраморной автомагистрали около 18:55 по местному времени. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Диярбакыр — Стамбул, потерял управление на скользкой из-за дождя дороге и врезался в столб. После этого транспортное средство загорелось.

Два пассажира погибли на месте. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы. Огонь удалось быстро потушить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что  турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч, известный российским зрителям по сериалу «Слово» и фильму «Зимняя спячка», был найден без признаков жизни в своей квартире в Стамбуле. Это произошло в начале сентября. 51-летний артист перестал выходить на связь с четверга. Его подруга пришла к нему домой и, не получив ответа на звонки, открыла дверь ключом. В квартире она обнаружила актера неподвижно сидящим в кресле в гостиной и вызвала экстренные службы.

Прибывшие медики констатировали смерть Кылыча. По факту произошедшего начато расследование.

Российской аудитории актер стал известен благодаря роли Чолака в турецком сериале «Слово» (Söz). Также он сыграл Эргуна Плака в сериале «Восьмидесятые» (Seksenler) и Салиха Бозока в исторической драме «Прощание» (Veda).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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