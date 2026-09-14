«Дать старт распаду»: регионы Великобритании хотят обрести независимость

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют референдумов о выходе из Британии

Главы правительств Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии планируют подписать соглашение, в котором потребуют от Лондона предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. Об этом пишет газета The Telegraph.

Подписание документа, получившего название «Меморандум о взаимопонимании», с участием первых министров должно состояться 14 сентября в Кардиффе. В издании отметили, что трехстороннее соглашение «призвано дать старт распаду Соединенного Королевства».

Меморандум затрагивает такие направления, как экономика, энергетика, международное сотрудничество и самоопределение. По данным газеты, лидеры согласны с тем, что Шотландия и Уэльс должны войти в состав Евросоюза как суверенные государства, а Северная Ирландия — как часть Республики Ирландия.

Руководитель Шотландской национальной партии и первый министр Джон Суинни подчеркнул, что действующий статус-кво «неустойчив» и Лондону необходимо думать о будущем. Кроме того, он назвал премьера страны Энди Бернема «последним премьер-министром Великобритании».

На проведение референдума рассчитывают и в Белфасте, уточнили в газете. В Уэльсе намерены использовать предстоящую встречу для давления на Лондон, чтобы получить преференции в сфере налогов и расходов.

Ранее 5-tv.ru писал, что США пригрозили Великобритании отказом от поддержки ее суверенитета над Фолклендами, если Лондон не нарастит военные расходы.

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