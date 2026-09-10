«В целом полезны»: Энтомолог объяснил нашествие божьих коровок на Алтае

Энтомолог Каширский: массовые скопления божьих коровок связаны с зимовкой

Нашествие божьих коровок в Алтайском крае, где насекомые облепляют дома, вызвало вопросы у местных жителей. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru энтомолог Александр Каширский объяснил причину этого явления и успокоил россиян.

По словам эксперта, божьи коровки для человека неопасны и в целом полезны, так как поедают тлю — вредителя садовых культур.

«Нет, они для человека неопасны и в целом полезны, потому что они поедают тлю, которая является вредителем разных садовых культур», — рассказал эксперт.

Массовые скопления объясняются подготовкой к зимовке: взрослые жуки собираются в группы перед спячкой и ищут укрытия. Яркая окраска насекомых — это предупреждающий сигнал для птиц, а не для людей, и в больших скоплениях он усиливается.

Если божья коровка села на кожу или залетела в дом, достаточно просто аккуратно убрать ее руками или стряхнуть. Употребление насекомого в пищу не вызовет вредных последствий — оно просто окажется горьким и невкусным. Эксперт подчеркнул, что никакой угрозы здоровью человека эти жуки не несут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье врачи извлекли таракана из уха пациентки. Девушка обратилась в Щелковскую больницу с жалобами на острую боль и ощущение движения в левом ухе. Она попыталась самостоятельно промыть ушную раковину водой, однако боль усилилась, хотя движение прекратилось. Специалисты провели необходимые манипуляции и извлекли насекомое.

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