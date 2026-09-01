«Чушь собачья»: Путин отреагировал на утверждения о якобы готовящейся мобилизации в РФ

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 61 0

Российский президент отреагировал на очередную политическую провокацию.

Что сказал Путин про мобилизацию в России

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о готовящейся мобилизации в РФ

Путин в ходе пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке назвал чушью собачьей и информационной атакой на Россию утверждения о якобы готовящейся мобилизации в РФ.

Отвечая на вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, российский лидер заявил, что Россия хочет не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного мира.

«Никто не оказывает некорректного давления на РФ по поводу урегулирования на Украине», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия стремится не к заморозке конфликта, а к его прекращению и достижению длительного мира.

«Никто не оказывает некорректного давления на РФ по поводу урегулирования на Украине», — отметил президент.

В ходе выступления Путин также затронул тему переговорного процесса и заявил о подходе России к урегулированию ситуации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.75
0.37 100.60
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:10
Путин отреагировал на фантазии Зеленского: «Мы найдем, чем ответить. Пусть не сомневаются»
0:55
От Пушкина до ИИ: россияне определились с главными символами страны
0:40
«Африка оказалась ни при чем»: Путин объяснил провал зерновой сделки
0:20
ФИБА сняла ограничения с российских и белорусских участников
23:47
«Чушь собачья»: Путин отреагировал на утверждения о якобы готовящейся мобилизации в РФ
23:45
Массовая гибель собак после вакцины против бешенства: кто за это ответит

Сейчас читают

Стало известно, за кого успела тайно выйти замуж и сразу развестись Пуговка
Россиян попросили не носить кур в МФЦ
Звонок для звезды! — Как выглядели бы знаменитости в образе учителей
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео