«Чушь собачья»: Путин отреагировал на утверждения о якобы готовящейся мобилизации в РФ
Российский президент отреагировал на очередную политическую провокацию.
Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва
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Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о готовящейся мобилизации в РФ
Путин в ходе пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке назвал чушью собачьей и информационной атакой на Россию утверждения о якобы готовящейся мобилизации в РФ.
Отвечая на вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, российский лидер заявил, что Россия хочет не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного мира.
«Никто не оказывает некорректного давления на РФ по поводу урегулирования на Украине», — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что Россия стремится не к заморозке конфликта, а к его прекращению и достижению длительного мира.
«Никто не оказывает некорректного давления на РФ по поводу урегулирования на Украине», — отметил президент.
В ходе выступления Путин также затронул тему переговорного процесса и заявил о подходе России к урегулированию ситуации.
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