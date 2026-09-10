Золотов обсудил с губернатором Курской области проект кадетского училища

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Новое учреждение получит имя майора спецназа Росгвардии Марата Тибилова.

Фото, видео: Росгвардия/rosguard.gov.ru

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Тема:
Курская область

В Курске появится кадетское училище Росгвардии

Директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов и губернатор Курской области Александр Хинштейн обсудили создание в регионе кадетского училища ведомства имени Героя России майора Марата Тибилова. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Стороны рассмотрели вопросы обеспечения общественной безопасности, поддержания правопорядка и поддержки сотрудников Росгвардии, выполняющих служебно-боевые задачи в Курской области.

Ключевой темой переговоров стал проект создания Курского президентского кадетского училища войск национальной гвардии. Учебное заведение будет создано в соответствии с указом президента России и получит статус президентского. В августе 2025 года Золотов и Хинштейн заложили памятный камень на месте будущего строительства.

«Сегодня мы выходим на этап строительства Курского президентского кадетского училища войск национальной гвардии имени Героя России Марата Тибилова. <…> Это знак особого внимания к Курской области и к памяти нашего героя», — сказал Виктор Золотов.

Глава Росгвардии отметил, что проект прошел необходимую экспертизу, а в ближайшее время в регион направят представителя ведомства для подготовки к началу работ. По его словам, училище станет местом подготовки будущих защитников страны и сохранения традиций службы.

Хинштейн заявил, что появление такого учебного заведения особенно важно для Курской области, которая находится в сложной обстановке. Губернатор подчеркнул, что при поступлении приоритет получат дети погибших военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Строительство училища приурочено к 1000-летию основания Курска. Комплекс будет рассчитан на 350 воспитанников. В него войдут учебные корпуса, здания для проживания кадет, физкультурно-оздоровительный корпус, бассейн и другие объекты.

Новое учреждение получит имя майора спецназа Росгвардии Марата Тибилова. Военнослужащий участвовал в боях в Курской области, где его подразделение отразило несколько атак украинских формирований и уничтожило технику противника. За проявленные мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин вручил ему медаль «Золотая Звезда». Спустя месяц майор Тибилов погиб при выполнении боевой задачи.

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