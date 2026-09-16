«Возврата в объятия не будет»: Лавров о будущем отношений с Европой

Лавров заявил об отсутствии планов возвращаться к прежним отношениям с Европой

Россия не планирует возвращаться к прежнему формату отношений со странами Европы, который существовал после распада СССР. Об этом 16 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время «Открытого диалога» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва не намерена рассчитывать на автоматическое улучшение отношений с европейскими государствами в случае смены политических сил у власти.

«Никаких возвратов в объятия, которые в конце 1990-х, даже в 1990-е годы, да еще и в конце Советского Союза происходили, больше не будет», — подчеркнул Лавров.

По словам министра, Россия уже сталкивалась с ситуациями, когда ожидания от изменения политического курса в европейских странах не оправдывались. Он заявил, что Москва не будет строить свою политику исходя из предположений о возможном приходе к власти в Европе правых консервативных сил.

При этом Лавров отметил, что приветствовал бы усиление в европейских странах политических движений, которые выступают за защиту национальных интересов. По его словам, в таком случае взаимодействие с отдельными государствами могло бы стать проще.

«Илья Муромец 33 года лежал на печке, но потом все-таки проснулся. Поэтому мы им желаем успехов, всем нашим европейским коллегам. Успехов в том, чтобы они сформировали правительства, которые будут отстаивать их национальный интерес. Когда это произойдет, тогда и контактировать с ними будет легче», — сказал глава МИД РФ.

Также министр высказался о работе институтов Евросоюза. Лавров заявил, что брюссельская бюрократия, по его мнению, присваивает себе полномочия, которые должны оставаться у национальных правительств, и нарушает принципы организации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.