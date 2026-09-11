Владимир Путин отметил снижение промышленного производства в ведущих экономиках еврозоны. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании делового форума БРИКС.

«В Еврозоне ведущие экономики Еврозоны — не буду показывать пальцем, но снижение промышленного производства за последние несколько лет на 8%, а для них это очень много», — сказал глава государства.

Российский лидер также сообщил о развитии в стране проектов с применением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ и современных финансовых инструментов. По его словам, в этих направлениях используются как собственные разработки России, так и технологии партнеров по БРИКС.

Путин отметил, что даже в условиях внешних ограничений Россия продолжает ставить перед собой масштабные задачи и реализовывать их. Кроме того, он заявил, что страны еврозоны столкнулись с рядом экономических трудностей, среди которых назвал бюджетные дефициты, рост государственного долга и снижение промышленного производства.

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