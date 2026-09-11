Путин заявил о снижении промпроизводства в ведущих экономиках еврозоны

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

Президент России связал ситуацию в странах еврозоны с бюджетными дефицитами, ростом госдолга и другими экономическими трудностями.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Невар; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин отметил снижение промышленного производства в ведущих экономиках еврозоны. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании делового форума БРИКС.

«В Еврозоне ведущие экономики Еврозоны — не буду показывать пальцем, но снижение промышленного производства за последние несколько лет на 8%, а для них это очень много», — сказал глава государства.

Российский лидер также сообщил о развитии в стране проектов с применением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ и современных финансовых инструментов. По его словам, в этих направлениях используются как собственные разработки России, так и технологии партнеров по БРИКС.

Путин отметил, что даже в условиях внешних ограничений Россия продолжает ставить перед собой масштабные задачи и реализовывать их. Кроме того, он заявил, что страны еврозоны столкнулись с рядом экономических трудностей, среди которых назвал бюджетные дефициты, рост государственного долга и снижение промышленного производства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.35
-1.11 98.29
-0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
Девочку в Екатеринбурге ударили ножом в лицо
17:00
Когда ждать конец света? Чат-боты рассказали, как они уничтожат человечество
16:50
Путин: Россия готова к сотрудничеству со всем миром
16:41
Путин заявил, что страны БРИКС доказали умение сотрудничать на равных
16:32
Наживается на смерти сестры? Брат принцессы Дианы выпустил книгу о ней
16:26
Путин: ВВП России с 2023 по 2025 годы увеличился на 10,3%

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Связь 5G запустили в России: в каких регионах заработала сеть и что нужно знать
Гражданская инфраструктура и склад Ozon повреждены в Саратове после атаки БПЛА
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео