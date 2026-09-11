Жительницу Донецка приговорили к 15 годам колонии за госизмену

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 70 0

Женщина осознано пошла на преступление.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Жительницу Донецка Ксению Дьячкову приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, Дьячкова была задержана в мае 2026 года сотрудниками УФСБ по подозрению в передаче сведений украинской стороне.

Следствие установило, что женщина самостоятельно связалась с представителями Службы безопасности Украины через мессенджер Telegram и передавала им информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории республики.

Верховный суд ДНР признал Дьячкову виновной по статье о государственной измене. Помимо 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ей назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму задержали 23-летнего жителя Евпатории по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ России, мужчина установил контакт с представителем СБУ через мессенджер и передавал сведения о военных объектах.

Как сообщили в ведомстве, фигурант также собирал информацию о местах проживания военнослужащих Черноморского флота, общественных деятелях региона и сотрудниках правоохранительных органов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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