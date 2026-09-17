Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила фразу главы минобороны Италии Гвидо Крозетто о защите Европы украинскими боевиками с убеждениями Гитлера и Муссолини.

«Глава Минобороны Италии Крозетто: „Каждый погибший украинский солдат умирает, защищая Европу“. Восемьдесят пять лет назад Гитлер и Муссолини (Адольф и Бенито — ред.) считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что украинские боевики якобы одновременно защищают часть Европы. Об этом он сказал во время визита в Варшаву, где встретился с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем. Она стала частью поездки итальянского министра по восточному флангу НАТО, в ходе которой он также посетил Болгарию, Литву и Латвию.

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