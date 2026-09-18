Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге пропали с сайта артиста

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Остались выступления в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе.

Концерты Канье Уэста в Петербурге пропали с сайта артиста

Фото: www.globallookpress.com/Walik Goshorn via www.imago-imag

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Выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября исчезли из расписания его концертного тура на официальном сайте артиста.

На странице тура «YE live concert tour 2O26» сейчас указаны концерты в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе.

Ранее агентство Say Agency анонсировало два выступления Канье Уэста на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге. Концерты должны были пройти 10 и 11 октября.

При этом договор аренды стадиона с организаторами заключен не был. В пресс-службе «Газпром арены» объясняли ТАСС, что Say Agency не направило необходимую заявку в профильные комитеты правительства Санкт-Петербурга. Без этого концерт на площадке провести нельзя.

После появления информации о проблемах с организацией мероприятий в Say Agency заявляли, что выступления не отменены. Представители агентства также сообщали, что поддерживают связь с артистом и пытаются урегулировать ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организатор концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге отказался вернуть деньги за купленный билет. Теперь Центральный районный суд Воронежа рассмотрит первый иск к агентству Say Agency, которое должно было заниматься проведением выступления рэпера. По словам юриста истца Алексея Садовникова, покупатель дважды обращался к организаторам с требованием вернуть деньги, однако оба раза получил отказ.

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