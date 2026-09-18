Без денег и товара: как мошенники используют реквизиты случайных людей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Непричастные к незаконной деятельности граждане даже не подозревают, что стали частью преступной схемы.

Как мошенники используют реквизиты людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Мошенники в своих схемах стали использовать реквизиты случайных людей

Мошенники стали использовать банковские реквизиты случайных людей в своих целях. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники размещают объявление о продаже какого-либо товара или оказании услуги. При этом покупателю предоставляют банковские реквизиты рандомного человека.

«Затем аферисты связываются с (владельцем предоставленного банковского счета. — Прим. ред.) и просят вернуть деньги», — уточнили в министерстве.

Человек, данные которого использовали, не подозревает, что оказался втянут в мошенническую схему. Поэтому переводит деньги преступникам. А покупатель остается и без финансов, и без того, что планировал на них приобрести.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники придумали новую схему обмана для вернувшихся из-за границы россиян. Представляющиеся сотрудниками госструктур преступники запугивают свою потенциальную жертву, заявляя, что те якобы контактировали за пределами страны с нежелательной или запрещенной организацией и теперь путешественникам грозит уголовная ответственность.

Больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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