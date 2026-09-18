Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для маленького Артема

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел».

Маленький Артем из Иваново борется за свой первый самостоятельный шаг. У мальчика детский церебральный паралич. Еще несколько лет назад врачи уверяли: ребенок будет прикован к инвалидной коляске. Но благодаря настойчивости мамы, ежедневной физкультуре и курсу реабилитации Артем смог встать на ноги.

Но ему все еще необходима операция на спинном мозге. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.

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