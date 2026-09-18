Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для маленького Артема

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У мальчика детский церебральный паралич.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел».

Маленький Артем из Иваново борется за свой первый самостоятельный шаг. У мальчика детский церебральный паралич. Еще несколько лет назад врачи уверяли: ребенок будет прикован к инвалидной коляске. Но благодаря настойчивости мамы, ежедневной физкультуре и курсу реабилитации Артем смог встать на ноги.

Но ему все еще необходима операция на спинном мозге. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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