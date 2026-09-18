Двое детей и взрослый насмерть отравились колбасой в Саратовской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 78 0

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Семья отравилась колбасой в Саратовской области — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Трое человек, включая двоих детей, насмерть отравились колбасой в Саратовской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По информации инсайдера, трагический инцидент произошел в частном жилом доме в Калининске. Предварительно, члены одной семьи съели колбасу, после чего почувствовали себя плохо.

Двоих детей — девочку восьми лет и мальчика 11 лет — врачам спасти не удалось. Также скончался один взрослый. Еще двое пострадавших были экстренно доставлены в больницу. За их жизнь борются медики. Среди пострадавших — подросток.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб. Правоохранители выясняют причину и все обстоятельства случившегося.

Ранее массовое отравление зафиксировали в кафе в Казани. По информации 5-tv.ru, всего пострадали 28 человек, в том числе несовершеннолетние. Летальных исходов выявлено не было.

До этого в Каневской станице Краснодарского края несколько учеников школы обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Некоторым из пострадавших потребовалась госпитализация. Жизни и здоровью ребят уже ничего не угрожает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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