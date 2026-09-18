Брэд Питт признался, что однажды выдал себя за Мэтта Деймона

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Путаница между двумя актерами продолжается уже много лет.

Брэд Питт иногда представляется Мэттом Деймоном

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

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Американский актер Брэд Питт признался, что иногда представляется именем своего коллеги Мэтта Деймона, когда люди узнают его, но не могут вспомнить, кто перед ними. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

По словам Питта, однажды во время поездки в Колорадо курьер службы доставки сказал ему, что лицо знакомо, но не смог понять, где именно видел актера. Когда водитель спросил его имя, Питт решил пошутить и назвался актером Мэттом Деймоном.

Путаница между двумя актерами продолжается уже много лет. Питт и Деймон познакомились на съемках фильма «Одиннадцать друзей Оушена» в 2001 году и с тех пор не раз подкалывали друг друга во время интервью, пресс-туров и публичных мероприятий.

Недавно похожий случай произошел уже с Деймоном. Во время финала чемпионата мира по футболу в июле комментатор Fox Джон Стронг увидел актера на трибуне стадиона в Нью-Джерси вместе с его супругой Лусианой Баррозу и сначала объявил зрителям, что среди болельщиков находится Брэд Питт. Однако вскоре комментатор исправился и уточнил, что перед ним был Мэтт Деймон, объяснив ошибку бликами на мониторах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт рассказал о сложном периоде после развода с Анджелиной Джоли и признался в возвращении к алкоголю после семи лет трезвости. В интервью Esquire американский актер вспомнил, что судебные разбирательства вокруг развода и опеки над детьми стали для него тяжелым испытанием. По словам Питта, в тот период у него впервые появились мысли о суициде.

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