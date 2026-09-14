Массовое отравление зафиксировали у посетителей кафе в Казани

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 31 0

Среди пострадавших есть дети.

Массовое отравление в кафе Казани

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Казани посетители кафе «Nan Кебаб» отравились. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, люди, которые с 11 по 14 сентября ели в этом заведении, после обнаружили у себя признаки пищевого отравления. Всего удалось выявить 28 пострадавших, в их числе и двое несовершеннолетних. Известно, что два человека из отравившихся уже были выписаны из больницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Каневской станицы Краснодарского края несколько учеников школы обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Некоторым из пострадавших потребовалась госпитализация. Жизни и здоровью ребят уже ничего не угрожает.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи осмотрели место происшествия и провели другие необходимые действия. Расследование находится под контролем аппарата краевого управления Следственного комитета.

Также Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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