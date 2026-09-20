После атаки БПЛА ВСУ на Москву и Подмосковье СК возбудил уголовное дело о теракте

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 19 0

В результате действий киевских боевиков погибли и пострадали мирные жители.

СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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После атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов в Московском регионе (ст. 205 УК РФ)», — сказала Светлана Петренко.

В ночь на 20 сентября боевики киевского режима, используя беспилотники, совершили массированную атаку на гражданские объекты в Москве и области. В результате погибли и пострадали мирные жители. Повреждения получили жилые дома, а также объекты промышленной и логистической инфраструктуры.

На местах происшествий следователи и криминалисты провели комплекс мер, цель которых, в том числе фиксация последствий атаки и установление всех обстоятельств случившегося.

Светлана Петренко добавила, что СК РФ установит каждого причастного к совершению бесчеловечного акта терроризма и их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что в результате вражеской атаки погибли два мирных жителя, еще 20 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Два подростка 14 и 15 лет получили травмы головы. Их в ближайшее время доставят в клинику Рошаля.

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