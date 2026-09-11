В российские регионы направят более 56 миллионов доз вакцины от гриппа

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Препараты уже поступают для проведения прививочной кампании.

В России закупили 56 миллионов доз вакцин от гриппа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мурашко: в регионы направят более 56 миллионов доз вакцины от гриппа

В России закупили более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа. Препараты уже активно поступают в регионы. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня идут активные поставки вакцин для профилактики гриппа в регионы в рамках национального календаря прививок. Всего мы за счет средств федерального бюджета закупили более 56 млн доз вакцин», — привели его слова в ТАСС.

Производители работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить необходимый объем вакцин к началу зимнего сезона.

Мурашко также отметил, что все отечественные препараты, которые поступают в пункты вакцинации, проходят контроль качества. Проверку проводят государственные лаборатории Росздравнадзора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к концу сентября в России может стать больше случаев ОРВИ. Это связывают с началом учебного года.

Первая волна ОРВИ обычно приходится на вторую декаду сентября. В этом году она ожидается примерно в те же сроки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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