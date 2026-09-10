Густой туман в Екатеринбурге: самолеты ушли на запасные аэродромы
Городские власти выпустили предупреждение.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Самолеты в Екатеринбурге ушли на запасные аэродромы из-за тумана
В небе над Екатеринбургом этим утром разворачивались самолеты. Город накрыл густой туман. И хотя сам аэропорт Кольцово был готов принять рейсы, пилоты из Петербурга, Новосибирска и Калининграда приняли решение не садиться по приборам и ушли на запасные площадки.
На дорогах движение тоже было сложным. Городские власти выпустили предупреждение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в международном аэропорту Майами грузовой самолет Boeing, выполнявший рейс из Пуэрто-Рико, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Во время приземления лайнер не сумел затормозить, снес ограждение и выехал на проезжую часть, где задел несколько автомобилей. От удара самолет вспыхнул, а территорию вокруг заволокло густым черным дымом.
По последним данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере пять человек. Работа воздушной гавани временно заблокирована: введен полный запрет на прием и отправку рейсов.
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