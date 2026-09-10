Густой туман в Екатеринбурге: самолеты ушли на запасные аэродромы

Эфирная новость 27 0

Городские власти выпустили предупреждение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Самолеты в Екатеринбурге ушли на запасные аэродромы из-за тумана

В небе над Екатеринбургом этим утром разворачивались самолеты. Город накрыл густой туман. И хотя сам аэропорт Кольцово был готов принять рейсы, пилоты из Петербурга, Новосибирска и Калининграда приняли решение не садиться по приборам и ушли на запасные площадки.

На дорогах движение тоже было сложным. Городские власти выпустили предупреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в международном аэропорту Майами грузовой самолет Boeing, выполнявший рейс из Пуэрто-Рико, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Во время приземления лайнер не сумел затормозить, снес ограждение и выехал на проезжую часть, где задел несколько автомобилей. От удара самолет вспыхнул, а территорию вокруг заволокло густым черным дымом.

По последним данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере пять человек. Работа воздушной гавани временно заблокирована: введен полный запрет на прием и отправку рейсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
8 сент
«Тревожная температура»: чем первые заморозки опасны для собак
8 сент
Не по календарю, а по погоде: названы сроки старта отопительного сезона
8 сент
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 8 сентября
7 сент
Первый дубак: предстоящая ночь в Москве станет самой холодной с начала осени
6 сент
Спутники «Роскосмоса» запечатлели циклон над Москвой
5 сент
В России начался второй пик активности клещей
5 сент
«Вилья» атакует: за трое суток в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков
5 сент
Дожди — не помеха: минувшее лето в России стало самым теплым за последние 135 лет
5 сент
Пятьдесят — новые тридцать: из-за температурных рекордов Европа задыхается от жары
4 сент
Затопит за выходные: в Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков
+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:07
Школьный автобус с детьми перевернулся в Хабаровском крае
11:00
Близится к развязке? На месте пропажи семьи Усольцевых нашли интересные артефакты
10:55
«Покойтесь с миром»: умер отец шеф-повара Константина Ивлева
10:50
Любимова назначила исполняющего обязанности ректора ГИТИСа
10:45
ISU отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка по нейтральному статусу
10:40
Иран повредил девять американских самолетов на авиабазе в Иордании

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео