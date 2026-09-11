ВС РФ поразили три сухогруза с имуществом ВСУ и морской катер

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Также был уничтожен автомобильный завод под Одессой.

Что известно об ударах ВС РФ по Украине 11 сентября 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В ночь на 11 сентября ВС РФ ударили по объектам ВСУ на Украине

Этой ночью российские военные нанесли серию групповых ударов по предприятиям промышленности, логистическим центрам и морским портам Украины. В результате были уничтожены, в том числе три сухогруза с имуществом киевских боевиков, а также катер, принадлежащий ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке в мессенджере МАКС.

Уточняется, что в порту «Черноморск» Одесской области армия России с помощью высокоточного оружия и БПЛА уничтожила два сухогруза, которые доставляли военные запасы украинским боевикам. Там же был поражен и морской катер. Еще один сухогруз — третий –российские военные поразили в порту «Одесса».

Также в министерстве обороны сообщили, что ВС РФ нанесли удары по складам ВСУ, где хранились, в том числе горюче-смазочные материалы. Помимо этого, ВС РФ этой ночью ударили по заводу автомобильных агрегатов в Одесской области. В нем ВСУ ремонтировали свою технику.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что поразила украинский логистический транспорт в Киеве. Для удара по цели применялся беспилотный летательный аппарат «Герань-4 Сикер».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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