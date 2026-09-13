Схватки на высоте: россиянка родила третьего ребенка в самолете

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Василиса Власова
Василиса Власова 37 0

Женщина летела домой из отпуска.

Ямальские врачи приняли роды в самолете

Фото: Telegram/ЯМАЛ. Официально/YANAO_official

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Ямальские врачи приняли роды в самолете

Ямальские врачи приняли роды на борту самолета. В настоящее время мама и новорожденный ребенок находятся в роддоме, их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Схватки у 30-летней жительницы Нового Уренгоя начались в небе, когда она летела домой из Красноярска, где была в отпуске. Первую помощь роженице оказали бортпроводники. Экипаж самолета сразу проинформировал аэропорт назначения о ситуации», — отметили в службе.

По прибытии женщину встретили фельдшеры аэропорта и бригада скорой помощи. Было принято решение о проведении родов в самолете.

Как уточнили в правительстве, на свет появился мальчик. У женщины уже есть двое детей в возрасте трех и пяти лет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Харламов и Ковальчук показали первое фото новорожденной дочки. Шоумен и актриса до последнего скрывали от поклонников грядущие перемены в семье, но сразу после того, как малышка появилась на свет, сделали новость достоянием общественности.  

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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