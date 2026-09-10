ФСБ показала кадры задержания агента СБУ, работавшего в посольстве Британии

Кадры задержания сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, опубликовал Центр общественных связей ФСБ России. Против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Задержанным оказался гражданин России 1981 года рождения, сообщили в ведомстве. В ходе допроса он сознался в совершенных действиях и заявил, что выполнял задания, которые ему давал украинский блогер «Апостол Дмитрий» (настоящее имя — Дмитрий Карпенко).

«В январе этого года я связался с Дмитрием Карпенко, который является украинским блогером и журналистом. Я ему сказал, что тружусь в посольстве Великобритании в Москве. Его очень заинтересовала эта информация», — сказал преступник.

Мужчина также сообщил, собранные им сведения о сотрудниках британского посольства нужны киевскому режиму для подготовки диверсий, в частности, против главы дипмиссии Соединенного Королевства и здания посольства. Он добавил, что о планах ему рассказал лично Карпенко.

Переписку с блогером задержанный вел в одном из мессенджеров. Он отправлял ему фотоматериалы, а также личные данные сотрудников посольства, включая информацию о служебных машинах, адреса проживания, графике встреч и информацию о системе безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Хабаровском крае пойман диверсант, выполнявший задания украинских спецслужб. Преступник поджег станцию сотового оператора, которая обеспечивала связь в воинских частях.

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