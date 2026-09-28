День стирки: пенсионер перерезал трос рабочего ради развешивания белья

SCMP: пенсионер перерезал трос рабочего ради развешивания белья

Пожилой житель китайского города Фошань перерезал страховочный трос высотного рабочего, чтобы использовать его для развешивания белья. Инцидент произошел во время ремонта наружной стены многоэтажного здания. Об этом сообщали South China Morning Post.

Рабочий по фамилии Лю спускался с 30-го этажа и, добравшись до платформы второго этажа, обнаружил повреждение одного из страховочных тросов. Часть веревки находилась там же. В момент, когда ее перерезали, никто из рабочих не использовал этот трос при выполнении высотных работ.

По словам Лю, первоначальная длина веревки составляла 120 метров. Неизвестный отрезал более десяти метров, поэтому рабочий уже не мог спуститься до первого этажа.

В ходе последующего разбирательства выяснилось, что трос перерезал проживающий на втором этаже 80-летний мужчина. Он объяснил свой поступок тем, что якобы не знал о назначении веревки и решил использовать отрезанную часть для развешивания белья.

Лю не стал обращаться в полицию, учитывая возраст жильца. После переговоров с управляющей компанией он потребовал компенсировать стоимость испорченного троса в размере 400 юаней (около 5000 рублей).

Ситуация вызвала широкий резонанс в китайских социальных сетях. Связанные с происшествием публикации набрали более 61 миллиона просмотров. Некоторые пользователи призывали рабочего обратиться к властям.

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